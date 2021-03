Vaccino Astrazeneca, Speranza: «Domani circolare ok per gli over 65». E apre a Sputnik

Il vaccino anti Covid Astrazeneca si può usare per tutte le fasce d'età. Quindi anche per chi ha più di 65 anni. «Ci sono nuove evidenze che dimostrano che anche il vaccino di AstraZeneca può essere usato su tutte le fasce generazionali. Quindi noi abbiamo ricevuto un parere che va in questa direzione dal Css e già da domani o dopodomani ci sarà una circolare del ministero della Salute che andrà in questa direzione» per il vaccino AstraZeneca agli over-65. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz'ora in più condotto da Lucia Annunziata su Rai3.

APPROFONDIMENTI SALUTE AstraZeneca, il colosso farmaceutico che sta sperimentando il vaccino... LA RICERCA Vaccino Sputnik, nuovo studio: «Anticorpi nel 100% dei... UMBRIA Vaccini, avanti con i fragili ma il piano è da rifare: ecco... LA RIUNIONE Vaccino Covid, medici in fuga: adesso mancano 10 mila dottori.... LA CAMPAGNA Vaccino Italia, dal nuovo Johnson&Johnson a più fiale... LA GUIDA Nuovo dpcm, dallo sport agli amici fino agli spostamenti: ecco tutte...

«Noi dobbiamo vaccinare in primis le persone più fragili e deboli. In Italia siamo partiti dalle persone di più di 80 anni perché nei decessi di questo anno orribile per Covid, 6 su 10 avevano più di 80 anni», ha spiegato. «Prima avevamo 3 vaccini, di cui solo 2 (Pfizer e Moderna ndr) - ha aggiunto - utilizzabili per tutte le generazioni e Astrazeneca per la popolazione sotto i 65. Senza più limitazioni di età per Astrazeneca copriremo più facilmente le fasce d'età», ha aggiunto.

Il ministro della Salute ha anche aperto alla possibilità di autorizzare il vaccino russo Sputnik: «Sono aperto al vaccino russo Sputnik purchè le verifiche ed i controlli delle agenzie preposte abbiano buon fine; quando avverrà questo per il vaccino russo noi siamo pronti a collaborare con le autorità russe per rafforzare la produzione». L'obiettivo, ha detto Speranza, «è vaccinare il più possibile, non hanno senso barriere di natura nazionalistica».

Vaccino Lazio, sospese prenotazioni per 64 e 65: «Atteso aumento fascia d'età per AstraZeneca»

Vaccino Covid, la mossa dell’Europa: «Chiediamo agli Usa le dosi di AstraZeneca»

Vaccino Covid, medici in fuga: adesso mancano 10 mila dottori. Figliuolo alle Regioni: ad aprile avremo le fiale

Perché serve una circolare

Al momento, infatti, il preparato farmacologico contro il coronavirus sviluppato da Astrazeneca era autorizzato solo per la somministrazione a persone dai 18 ai 65 anni. Con la Circolare 22 febbraio 2021, il ministero della Salute ha dato infatti la possibilità di «offrire il vaccino fino ai 65 anni (classe 1956) compresi i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19» ma «ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili».

Le evidenze scientifiche che hanno supportato quella circolare del 22 febbraio riportavano dati di immunogenicità anche in soggetti di età superiore ai 55 anni e stime di efficacia del vaccino superiori a quelle precedentemente riportate. Questo perché inizialmente il siero Astrazeneca era raccomandato solo alle persone con meno di 55 anni. Gli studi, però, stanno aggiornando questi orientamenti preliminari.

#covid19

- sale incidenza 0-18 anni, no variazioni stato clinico, asintomatico o lieve per il 74%

- Tra ottobre e marzo 2021 il 18,6% dei decessi in Lombardia (Tra marzo e maggio 2020 il 47,7%)

report esteso ⤵️ https://t.co/J8Ya1Tj4Wu

analisi decessi ⤵️ https://t.co/oSCXgrXLbm pic.twitter.com/yGolFbt8Gz — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) March 7, 2021

Altre regioni verso la zona rossa

L'Italia ha la necessità in questo momento di imprimere un'accelerazione alla propria campagna vaccinale. Non solo per raggiungere in modo capillare quante più persone possibile, e di tutte le fasce d'età. Ma anche perché l'epidemia è in fase crescente.

«Quello che mi aspetto è che l'impatto della variante possa far crescere la curva, quindi mi aspetto che altre regioni vadano verso il rosso con ordinanze di natura restrittiva. Le misure dobbiamo adeguarle all'andamento della curva epidemiologica e valuteremo di giorno in giorno l'andamento della curva ». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella stessa intervista a Mezz'ora in più condotto da Lucia Annunziata su Rai3.

«È chiaro che siamo in quadro politico molto diverso, non c'era più una maggioranza parlamentare ed è nato questo governo sostanzialmente legato all'emergenza. Penso che sull'emergenza devono però abbassarsi le bandierine di partito e si deve lavorare tutti insieme. Correre sulle vaccinazioni e salvare vite è l'obiettivo di tutto il Paese», ha aggiunto Speranza.

Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA