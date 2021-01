Vaccino, Arcuri: «Da febbraio agli ultra 80enni, poi ai prof. Pronti a distribuire test rapidi nelle scuole»

«Vaccino da febbraio agli ultra 80enni, poi i prof - afferma il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri -. Pronti a distribuire test rapidi nelle scuole». Il Commissario Arcuri, poi, durante il report settimanale sulla gestione dell'epidemia snocciola i tempi del piano vaccinale: «Il piano precisa le categorie in ordine di tempo: prima medici, infermieri e personale operante nei presidi ospedalieri e ospiti di Rsa (1 milione e 800mila persone). Si prosegue già dal prossimo mese di febbraio con le persone che hanno più di 80 anni, poi con operatori servizi pubblici essenziali, personale docente e non docente perché le scuole possano funzionare in sicurezza, forze dell'ordine, fragili e detenuti».

APPROFONDIMENTI PUGLIA Covid, scoperta in Puglia variante mai rilevata in Italia I DATI Covid Italia, bollettino oggi 7 gennaio 2021: 18.020 casi e 414... COVID Vaccino Covid, Italia prima in Europa per numero vaccinati: la lista... IL VIROLOGO Covid, Burioni si è vaccinato: «Sicuro ed efficace,... NEWS Von der Leyen, entro dicembre possibili primi vaccini IL REPORT Covid Italia, allarme terapie intensive: 9 regioni oltre i livelli di... COVID-19 Covid, Oms: «Con la nuova variante situazione allarmante,... NEL MONDO Covid, Merkel: «Ci attendono i mesi peggiori della... L'ANALISI Covid, curva contagi come a dicembre: regioni, preoccupa il Lazio,... IL FOCUS Covid, varianti più pericolose? Cosa sappiamo (e perché... ROMA Ciampino, arrivate dal Belgio in aereo 450mila dosi del vaccino... IL FARMACO Vaccino Moderna, via libera dell'Aifa: «Arma...

Covid Italia, allerta Emilia Romagna e Veneto: tasso di positività oltre il 20%

Covid, scoperta in Puglia variante mai rilevata in Italia

Test rapidi nelle scuole

«Abbiamo una dotazione di test rapidi sufficiente e se ci verrà detto che è necessario utilizzarli massicciamente nelle scuole li invieremo rapidamente». Lo ha affermato il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa settimanale sulla gestione dell'epidemia.

Primi vaccini Moderna dalla prossima settimana

«I primi vaccini di Moderna arrivano nel corso della prossima settimana. La messa a regime della distribzione di Moderna partirà dalla seconda settimana di distribuzione, dalla seconda in poi da Pratica di Mare le forze armate partiranno con la distribuzione territorio», dice il Commissario Arcuri.

Arcuri: «Distribuito quasi un milione di vaccini»

«Abbiamo distribuito 919.425 vaccini, quasi un milione, su tutto il territori nei 294 punti di somministrazione - dice ancora Arcuri -. Per questa prima fase ci siamo dati l'obiettivo di somministrarne almeno 65-67mila al giorno e stiamo superando questo obiettivo di qualche misura».

«Vaccini ai parenti? Immorale e contro e la salute»

«Per quanto ne so, le persone coinvolte in questa vicenda sono state preposte ad assolvere altre funzioni e a non somministrare più. C'è un reato supremo del quale non per forza deve occuparsi il Codice Penale: è il reato contro la Salute, che va contro la morale». Lo ha detto il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, commentando la vicenda di alcuni operatori sanitari che a Modena hanno vaccinato i propri parenti.

Ultimo aggiornamento: 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA