Vaccini a scuola, i presidi: «Obbligo per prof e studenti, basta dad o sarà disobbedienza civile»

Vaccini a scuola. «Proporrei l'obbligatorietà per quegli insegnanti che non si sono ancora immunizzati, come per i medici. Se una persona costituisce un pericolo sociale deve essere allontanata. Stesso discorso vale per gli studenti: i vaccini salvano le vite, di tutti. Quindi bene all'immunizzazione per la fascia che va dai 12 ai 16 anni».

APPROFONDIMENTI ROMA Scuola e Covid, come si tornerà in classe a settembre? Le... COVID19 Bassetti: «Su lockdown non vaccinati insultato e minacciato.... LAZIO Vaccini Lazio, il ritorno degli studenti: è boom di... VITERBO Scuola, allarme dei presidi: "A settembre si rischia il... ROMA Roma, l'allarme dei presidi: «Così torniamo in Dad,... IL PROVVEDIMENTO Nuovo dpcm, nella bozza via libera al green pass Ue: come scaricarlo... SCUOLA Maturità 2021, Bianchi ai ragazzi: «Non verrete bollati... SCUOLA Maturità, come sarà l'esame? Crediti, curriculum e... EFFETTO PANDEMIA Covid e sesso: tra gli adolescenti cresce il numero di chi si... NEWS Roma, suicida a 13 anni, la mamma: «Le compagne contro di lei,...

Bassetti: «Su lockdown non vaccinati insultato e minacciato. Adesso servono due auto di scorta»

Così in un comunicato il presidente nazionale del sindacato DirigentiScuola (i presidi), che domani terrà un sit-in sotto al ministero della Pubblica istruzione (Miur) a Roma alle 11 per ottenere un incontro dal ministro Patrizio Bianchi su ripartenza a settembre e nuovi incarichi. «Basta Dad o sarà disobbedienza civile».