«Incentivare con ogni mezzo quella parte di operatori scolastici» che ancora non si sono vaccinati. A dettare le priorità in vista della riapertura delle scuole a settembre è il commissario per l’Emergenza Francesco Paolo Figliuolo. In visita all’hub vaccinale dell’Acea e poi a quello della comunità di Sant’Egidio a Roma, il generale è infatti tornato sulla polemica del momento. E cioè sui 215mila lavoratori della scuola che da non ancora...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati