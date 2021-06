Vaccini in Italia, nuovo record: ieri 600mila dosi somministrate in un giorno

Nuovo record giornaliero di somministrazioni di vaccini. Ieri in Italia è stata raggiunta la quota di 600 mila vaccinazioni: il dato, delle ore 6 di stamane, è stato fornito dal governo e presumibilmente nel corso della giornata subirà una ulteriore stabilizzazione.

Il record

È la prima volta che si raggiunge un numero così alto di dosi somministrate: sono state per l'esattezza 598.510, di cui 444.639 prime dosi che hanno riguardato un totale di 24.331.702 persone, mentre sono 12.737.533 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale per un totale complessivo di 37.069.235 dosi somministrate. In totale sono arrivate quasi 42 milioni di dosi, di cui l'88,3% è già stato somministrato.

Quasi 36 milioni di dosi somministrate

Sono 35.817.595 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l'89,6 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 39.958.409 (27.576.022 Pfizer/BioNTech, 7.420.580di AstraZeneca, 3.735.557 di Moderna e 1.226.250 i Johnson & Johnson), mentre ammonta a 12.397.459 (il 22,85 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:08 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate la Lombardia con 6.206.315 (il 92,2 per cento delle dosi ricevute), il Lazio con 3.471.001 (l'87,4 per cento) e la Campania con 3.427.442 (il 90,3 per cento).