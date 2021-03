Vaccini, Ue: «Da Pfizer altre 4 milioni di dosi». Per l'Italia entro marzo altre 532mila

«Per affrontare le varianti aggressive del virus e per migliorare la situazione nei punti critici, è necessaria un'azione rapida e decisa. Sono lieta di annunciare oggi un accordo con BioNTech-Pfizer, che offrirà agli Stati membri di mettere a disposizione un totale di 4 milioni di dosi di vaccini entro la fine di marzo che verranno fornite in aggiunta alle consegne già previste». Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «Ciò aiuterà gli Stati membri nei loro sforzi per tenere sotto controllo la diffusione di nuove varianti», ha aggiunto.

APPROFONDIMENTI IL VIROLOGO Picco coronavirus in Italia, Pregliasco: «Rischio 40.000 casi... LE CIFRE Covid, nel mondo superati i 2,6 milioni di morti. Brasile record:... LA STORIA Vaccino, Cile diventa primo al mondo per numero di immunizzati:... IL CASO Vaccino, insegnante morta a Napoli, l'autopsia... LATINA PAY Vaccini under 65, consegnate ai medici le prime 1100 dosi COVID Vaccino Moderna: ritardo consegne a febbraio

Terza ondata Covid, quando il picco? Pregliasco: «Rischio 40.000 casi al giorno, normalità fra 7-13 mesi»

Vaccino, Sileri: «Subito una dose per tutti, ritardare i richiami. Lockdown nazionale? Non serve»

«Per l'Italia - precisano fonti di palazzo Chigi - ciò equivale ad una quota aggiuntiva di 532mila dosi che saranno consegnate nelle ultime due settimane di marzo e che aiuteranno ad affrontare l'emergere di nuovi contagi e varianti».

Covid, nel mondo superati i 2,6 milioni di morti. Brasile record: terapie intensive quasi piene

Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA