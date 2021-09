Vaccini, in pazienti oncologici buona tollerabilità: studio Asl Toscana centro su campione di 153 persone

Buona tollerabilità al vaccino anti Covid in pazienti oncologici. È quanto emerge da uno studio dell'Azienda sanitaria Toscana centro pubblicato sulla rivista Lancet Oncology. Obiettivo della ricerca, condotta da Silvia Scoccianti, direttore della radioterapia dell'ospedale fiorentino Santa Maria Annunziata, è stato quello di valutare il profilo di tossicità del vaccino Moderna in 153 pazienti oncologici sottoposti a trattamento radioterapico nei precedenti 6 mesi e inclusi nella campagna vaccinale organizzata dal dipartimento oncologico dell'Asl, diretto dalla dott.ssa Luisa Fioretto, che tra aprile e maggio ha coinvolto oltre 5.000 persone. «Gli eventi avversi correlabili alla vaccinazione nei pazienti affetti da patologia tumorale sottoposti a radioterapia - spiega la Asl -, sono stati rari e di entità lieve o moderata, del tutto sovrapponibili a quelli rilevati in una popolazione di soggetti non affetti da malattia oncologica anch'essi vaccinati con Moderna».

In sintesi, si aggiunge, «lo studio fornisce ulteriore evidenza scientifica riguardo la buona tollerabilità dei vaccini contro il Covid-19 anche nei pazienti oncologici che abbiano recentemente eseguito un trattamento radioterapico, rafforzando la raccomandazione della vaccinazione nei pazienti fragili».