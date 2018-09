Vaccini, Grillo: «Obbligatori per il morbillo non per l'esavalente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noi non siamo contro i vaccini» ma per «utilizzare lo strumento dell'obbligo in maniera intelligente, obbligando i cittadini laddove è necessario, sicuramente per il morbillo». A differenza di altre patologie, dove è sufficiente la raccomandazione, come fanno altri Paesi, ad esempio «per l'esavalente». Lo ha detto, intervenendo a L'Aria che Tira su La7, il ministro della Salute, Giulia Grillo.«Noi ci siamo opposti al decreto Lorenzin, non perché siamo contro ai vaccini», come alcuni dei gruppi no vax anch'essi contrari al decreto Lorenzin di cui vengono mostrate le immagini durante la trasmissione, ha spiegato Grillo: «su questo qualcuno ha fatto un po' di confusione ma - ha ribadito - siamo favorevoli ai vaccini».A parere del ministro l'obbligo vaccinale è sufficiente solo per il morbillo, mentre «per altre patologie è sufficiente la raccomandazione, per esempio per l'esavalente. Su quegli altri vaccini, anche obbligatori prima del decreto Lorenzin ma "in forma leggera" è possibile secondo noi è possibile tornare a un pre-Lorenzin. Mantenendo però alta l'attenzione sul morbillo, che è il vero problema di questo Paese».