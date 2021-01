Vaccini, allarme di Arcuri: «Moderna taglia le dosi del 20%, ce ne mancano almeno 300mila»

Caos vaccini, dopo Pfizer e Astrazeneca anche Moderna annuncia un taglio nelle consegne delle dosi. «Moderna ci ha appena informato che per la settimana dell'9 febbraio delle previste 166mila dosi ne consegnerà 132mila, il 20% in meno». Lo ha annunciato il Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri. «Il nostro stupore, la nostra preoccupazione e il nostro sconforto aumentano, ormai quasi ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica» ha aggiunto.

«Ci mancano almeno 300mila dosi di vaccino che avremmo dovuto ricevere e che non abbiamo ricevuto. Un italiano ogni 23 si è contagiato da inizio epidemia», per oltre 2,5 milioni di casi ma «grazie alle misure di contenimento la curva viene tenuta entro ambiti di non esplosività», ha aggiunto Arcuri.

L'obiettivo strategico «è quello di dare all'Italia una rete di ricerca e sviluppo migliore di quella precedente», in grado anche di arrivare a produrre «un livello accettabile di vaccini e farmaci idonei a contrastare il Covid», ha proseguito il commissario sottolineando che la scelta «autoctona non significa che l'Italia non continuerà a sostenere un'azione comune europea». Quanto al vaccino di ReiThera, si tratta di un farmaco «molto promettente» e che sarà fatto «ogni sforzo affinché possa presentare il prima possibile l'autorizzazione in commercio».

