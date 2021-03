Vaccini, il Lazio accelera: «Saranno somministrati anche di notte. Si parte da Fiumicino». Annuncio di Zingaretti

Vaccini anche di notte. Il Lazio accelera nella campagna di vaccinazione. E da venerdì 26 marzo il farmaco contro il Covid si inietterà anche nelle ore notturne. «Si comincia dall'hub vaccinale dell'aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24», twitta il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

APPROFONDIMENTI ROMA Panchinari del vaccino a Roma, ecco come funziona la lista per non... LATINA PAY Latina, con la nuova fornitura Pfizer svolta per i vaccini ai fragili ROMA Vaccini Lazio, i punti di somministrazione a Latina, Frosinone, Rieti... ROMA Vaccini, nel Lazio al via le prenotazioni per gli over 70 IL FOCUS Monoclonali, terapie al via nel Lazio: chi le può richiedere e... LA MAPPA Vaccini Lazio: tutti i centri a Roma, Latina, Frosinone, Rieti e...

Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24 — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) March 24, 2021

Lazio meglio della Lombardia

Attualmente nel Lazio, ore 13:02 di mercoledì 24 marzo 2021, è stato vaccinato circa il 15% della popolazione, esattamente il 14,86%. E negli ultimi tre giorni è salito il numero delle somministrazioni: dai 17875 vaccinati di domenica si è arrivati ai 23772 di ieri. Un record per la Regione della Capitale, che non vedeva un numero del genere dall'11 marzo, quando erano state toccate 23329 iniezioni. E per dosi inoculate, il Lazio è la seconda Regione con 842.130, dietro solo al Lombardia che ne ha somministrate 1.316.250. Ma nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate va meglio della Regione amministrata da Attilio Fontana, con l'85,8% rispetto all'80,9% lombardo.