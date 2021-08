Vaccini itineranti a Palermo: oltre 2mila dosi in 4 giorni

Successo a Palermo per i vaccini itineranti: grazie all'inizativa dall'Asp negli ultimi 4 giorni sono oltre duemila le vaccinazioni effettuate. Nelle scuole, 19 quelle già coinvolte, cresce l'adesione di studenti e genitori, con un'altissima percentuale di prime dosi. La prossima settimana gli operatori dell'Asp di Palermo saranno martedì 3 agosto all' I.C. Evola di Balestrate; il 4 agosto, all'I.C. Skanderberg di Piana degli Albanesi, all'Istituto Balsamo Pandolfini di Termini Imerese ed alla Scuola Armaforte di Altofonte; il 5 agosto all'I.C. Manuele Ventimiglia di Belmonte Mezzagno.

APPROFONDIMENTI LE STORIE Influncer, la doppia vita: truffa per Ramon e spaccio per Lorraine COVID-19 Green pass, esclusi molti italiani vaccinati all'estero.... STRATEGIA ANTI COVID Variante Delta, ecco il piano del Veneto. Controlli a tappeto: test...

Green pass, esclusi molti italiani vaccinati all'estero. D'Amato: «Errore ingiustificabile del ministero»

Buona anche la risposta ieri pomeriggio delle comunità straniere con 250 vaccinazioni complessive alla Chiesa di Sant'Andrea nell'ambito del progetto nato dalla partnership tra l'Arcidiocesi di Palermo - Ufficio Diocesano per la pastorale della Salute, il Centro Diocesano Confraternite, la Confraternita di S. Andrea degli Aromatari ed il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta. L'attività itinerante nei comuni della provincia ha portato a 252 somministrazioni a Castellana Sicula, 211 a Ficarazzi e a Bagheria, 135 ad Altavilla Milicia (nei locali climatizzati della locale polizia municipale) e 400 a Prizzi.

Variante Delta, ecco il piano del Veneto. Controlli a tappeto: test anche ai vicini di casa

Il programma è portato avanti dall'Asp di Palermo insieme ai medici di Medicina generale e continuità assistenziale e medici ed infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell'ambito dell'operazione Eos, fortemente voluta dal Ministro della Difesa e condotta sotto l'egida del Comando operativo di Vertice Interforze. Domani, domenica 1 agosto, è prevista una tappa a Prizzi e Gangi; lunedì 2 agosto a San Mauro Castelverde; 3 agosto a Capaci; 4 agosto a Giardinello; il 5 a Borgetto e venerdì 6 a Trabia. Sempre venerdì 6 agosto, l'equipe vaccinale itinerante dell'Asp di Palermo tornerà a Terrasini nei locali dell'ex antiquarium di piazza Falcone e Borsellino per somministrare le seconde dosi a chi si era vaccinato in occasione dell'iniziativa dell'8 luglio scorso legata alla movida (o per chi vorrà ricevere la prima dose). L'Asp di Palermo allestirà anche una postazione per il rilascio del Green Pass, riservata a coloro i quali hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 3 giorni.