Vaccini, Johnson&Johnson in farmacia da giugno: chi può farlo, dove, prenotazioni. La lista dal Lazio alla Campania

La farmacie sono pronte a vaccinare. Manca poco. In questi giorni si stanno definendo gli ultimi dettagli. «Dal 4 giugno dovremmo partire – spiega Eugenio Leopardi, presidente di Federfarma Lazio –. Le farmacie che hanno aderito stanno inviando la richiesta per poter essere inserite nella piattaforma di prenotazione di Salute Lazio alla mail di LazioCrea». Anche per i vaccini non sembrano esserci problemi. «Johnson&Johnson è già disponibile nel Lazio – prosegue Leopardi –, preso arriverà nelle farmacie.

Chi può farli - Potranno ricevere il vaccino nelle farmacie tutti i cittadini dai 18 a 60 anni. Questo è quanto dichiarato dal presidente di Federfarma Marco Cossolo. Non potranno andare in farmacia per il vaccino i fragili. Si tratta di tutte quelle persone che rischiano di più se vengono contagiate da una malattia infettiva come il Covid. Tra queste risultano i pazienti oncologici, gli immunocompromessi, quelli con neoplasie ematologiche, i diabetici, le persone con malattie respiratorie o affette da malattia reumatica infiammatoria autoimmune. Dovrebbero rientrare in questa categoria anche chi è celiaco, ha l'asma o soffre di bulimia o disturbi della tiroide.

Quale vaccino - Sarà Johnson&Johnson il vaccino utilizzato nelle farmacie. È monodose e quindi non ha bisogno del richiamo. Un aspetto che può agevolare tutte quelle persone che hanno già prenotato le vacanze per l'estate del 2021. Ma ha anche un altro vantaggio, stavolta dal punto di vista organizzativo. Può infatti restare in frigorifero per tre mesi a una temperatura tra 2 e 8 gradi: aspetto che consente a chi deve iniettarlo una più facile conservazione.

Prenotazione - Si utilizzerà la piattaforma di Salute Lazio per la prenotazione del vaccino nelle farmacie. «Il portale è lo stesso dove si fissa un appuntamento in uno degli hub del Lazio – spiega Leopardi –. Apparirà un apposito pulsante dedicato alle farmacie». Si potrà decidere quale farmacia? «Ognuno potrà selezionare quella che è più vicina a dove si trova o dove gli è più comodo andare». E per l'orario? Si potrà scegliere come accade per gli hub? «L'ora dell'iniezione sarà indicata tramite sms, dove si potranno leggere tutti i riferimenti (es. indirizzo e nome) della farmacia scelta».

Quali farmacie - Su circa 19mila farmacie in Italia sono 11mila quelle pronte a vaccinare. Nel Lazio 1.500 hanno dato l'adesione, pari al 60% di tutte quelle presenti sul territorio. Le farmacie di Assofarm nel Lazio, e in Italia, pronte a partire per i vaccini sono 1500. Di seguito l'elenco.