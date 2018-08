Mamma no vax si vanta di aver falsificato il certificato della figlia: «E' un anno che li prendo in giro»

La denuncia è partita dalla pagina Facebook "No alle Pseudoscienze", dove è stato pubblicato il post di un dialogo tra due mamme in cui una si vanta con l’altra di aver falsificato, a suo dire, un documento mandatole dalla ASL sulle vaccinazioni di un figlio per consegnarlo poi alla scuola materna.La rmamma no-vax di Esine (Brescia) scrive: “Ti è rimasto un foglio mandato dalla ASL con su le vaccinazioni che devi fare?? Ecco.. io ho fatto così… l’ho preso…. scannerizzato… cambiato data… fotocopiato… e portato alla materna… Fine!”. E aggiunge: “Io mi sono fatta furba così! Andato tutto bene!”. Poi sogghigna: “E’ un anno che li prendo per il culo!”."La pagina No alle Pseudoscienze ha scritto di aver segnalato alle autorità il caso della donna: “La nostra segnalazione alle autorità l’abbiamo fatta, e abbiamo prontamente salvato il tutto su Webarchive, nel caso la furbissima mamma avesse la brillante idea di cancellare tutto. Vi piace fare i furbi? Bene, state pronti ad accettare le conseguenze del vostro genio”.Dopo la segnalazione la scuola materna Maria Bambina Esine ha rilasciato un comunicato: “La Scuola Materna, una volta concluse le opportune verifiche, si riserva di procedere con ogni strumento a sua disposizione per la tutela dei piccoli utenti e delle loro famiglie. Il consiglio di amministrazione ringrazia per le numerose segnalazioni pervenute nelle ultime ore, sia da parte di persone direttamente interessate, che da altri esterni sensibili al tema, da ogni parte d’Italia. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi di questa triste vicenda”.