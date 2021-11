Terza dose, svolta De Luca: in Campania per tutti senza prenotazione (a 6 mesi dalla seconda)

Terza dose anti-Covid possibile per tutti a sei mesi dal ciclo vaccinale. Lo ha stabilito il presidente della giunta regionale in Campania, Vincenzo Luca, nel corso della riunione con i dirigenti delle Asl e degli ospedali. Dosi blooster, dunque, «senza limiti di fasce di età o di categorie», e «senza alcuna prenotazione». Resta la priorità assoluta, però, per il personale sanitario, per quello delle Rsa e per il personale scolastico. «Ma ogni cittadino che voglia, può essere immediatamente vaccinato», si legge nella nota diffusa al termine dell'incontro.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Vaccini Lazio, al via domani le prenotazioni per la terza dose agli... LA SITUAZIONE Zona gialla, regioni in allarme: «Chiusure inevitabili».... L'INTERVISTA Vaccino, D'Amato: «Terza dose al quinto mese e mascherina...