Vaccinazioni fantasma per ottenere il green pass. Sono una quindicina i falsi vaccinati scoperti nell'area nord della provincia di Salerno, nel cuore dell'Agro sarnese nocerino. I loro nominativi risultano regolarmente inseriti nell'elenco dei soggetti vaccinati, sulla piattaforma Soresa della Regione Campania, ma in realtà non hanno mai ricevuto il siero che protegge dal Covid-19. Non è solo un'ipotesi, ma un dato di fatto, emerso da una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati