Vaccini, a Bari la dottoressa dei record: ne ha somministrati 23mila in meno di un anno

Non si è mai fermata negli ultimi 21 mesi, dall'inizio della pandemia. Prima ha effettuato tamponi nei luoghi più a rischio, poi si è buttata a capofitto nella campagna vaccinale anti Covid e oggi ha tagliato un «traguardo» record: in meno di un anno ha somministrato 23mila dosi.

Antonella Spica, dottoressa del dipartimento Prevenzione dell'Asl Bari, è da sempre in prima linea nella lotta al Covid, dai giorni infernali di marzo 2020. Non si è mai concessa una pausa e oggi la Regione Puglia l'ha ringraziata pubblicamente sui social: «Una roccia che rappresenta la Puglia che amiamo di più. Quella che di fronte all'emergenza risponde ogni giorno 'presentè. Immensa gratitudine. Grazie dottoressa», è il messaggio lanciato su Facebook.

APPROFONDIMENTI MEDICINA Covid, boom di casi di influenza. Gli esperti: «Vaccino... MONDO Vaccino ai bambini, Moderna chiede autorizzazione per la fascia 6-11... I DATI Covid Italia, bollettino oggi 9 novembre 2021: 6.032 nuovi casi e 68...

Covid, boom di casi di influenza. Gli esperti: «Vaccino fondamentale, fatelo insieme alla terza dose»

Roma, boom di sindromi gastrointestinali e parainfluenzali: quali sono le differenze con il Covid?

Bari, è record di copertura vaccinale

Spica ha iniziato la sua battaglia facendo i tamponi nelle Rsa, nel Cara di Bari, nei centri di assistenza e cura per le persone con disabilità. Poi si è dedicata ai vaccini, facendo in 10 mesi 23mila somministrazioni. Un record che è stato stabilito mentre la città di Bari raggiungeva una copertura vaccinale tra le più alte in assoluto in Italia: il 90 per cento dei residenti con più di 12 anni ha concluso il ciclo vaccinale, mentre in tutta la provincia sfiora quota due milioni il totale delle dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale a oggi. I dati sono contenuti nel report elaborato dal Controllo di gestione della Asl di Bari, area in cui la copertura solo con la prima dose è pari al 92 per cento. «È un risultato straordinario - ha commentato il direttore generale dell'Azienda sanitaria, Antonio Sanguedolce - difficile da raggiungere in città così grandi come Bari. I cittadini hanno dato ulteriore prova di estrema fiducia nella vaccinazione che resta l'unica arma efficace capace di proteggere dal Covid». La campagna di immunizzazione procede spedita in tutta la provincia barese, dove ad oggi risultano effettuate per la precisione 1 milione e 997.639 somministrazioni.