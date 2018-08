Vaccini, la rivolta delle mamme "Sì Vax": «Stop autocertificazione»

di Sara Menafra

In un dibattito caratterizzato dagli acuti, le venti mamme che hanno firmato la lettera aperta pro vaccini per difendere i loro bambini, immunodepressi, si presentano stranamente calme. Come raccontano Roberta Amatelli e il marito, tutto è nato da un gruppo whatsapp di venti madri da nord a sud dell'Italia che si sono conosciute accomunate dalle cure per bambini che hanno subito un trapianto di fegato quando erano piccoli e piccolissimi. Alla notizia che il governo aveva rimandato ancora di un anno l'obbligo vaccinale,...