«Tuffi vietati, al mare solo per surf o pesca». Fa discutere l'ordinanza della Regione Marche

Coronavirus Se andate al mare nelle Marche non fate i tuffi: è vietato. C'è un'ordinanza del presidente della Regione Luca Ceriscioli: quella che dice che si può andare in spiaggia ma solo per camminare. Nell'interpretazione della norma è intervenuto il segretario generale di Palazzo Raffaello Deborah Giraldi che ha precisato: «Accesso alle spiagge sì, bagni non consentiti». Ne dà notizia il Corriere Adriatico che mette in fila tutte le leggi uscite in materia. Inutile dire che è il solito groviglio di sovrapposizioni. Cosa dice il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 aprile? Che si riapre alle attività sportive individuali come windsurf e kitesurf.

Le Marche nell'ordinanza regionale specificano che è ammesso lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca sportiva, comprese le attività subacquee». É possibile praticare la pesca sportiva e contemporaneamente fare il bagno? Una precedente ordinanza del 3 aprile prescrive che «la pesca sportiva deve essere svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010».

E quindi? In Regione, vicino a Ceriscioli, c’è chi dice sì: «I bagni sarebbero tollerati sempre nel rispetto delle distanze». Per la Giraldi è vietato. E pure per la direzione marittima della guardia costiera che insieme ai comuni è tenuta a vigilare sulle spiagge. «Bagni vietati - precisa il contrammiraglio Moretti - non ci sono interpretazioni mediane». Nel dubbio: niente tuffi a bomba o a pesce. Lasciate perdere.

