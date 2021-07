Estate, al via le vacanze di agosto: ma mancano 4 mln di turisti stranieri

La Variante Delta sembra non mollare. Con la ripresa dei contagi e delle limitazioni ai viaggi per il mese di agosto mancheranno all'appello in Italia circa 4 milioni di turisti stranieriC con i pernottamenti dall'estero praticamente dimezzati rispetto allo stesso periodo prima della pandemia. È quanto emerge da una proiezione di Coldiretti sulla base dei dati Bankitalia in occasione del primo weekend estivo da bollino rosso. A pesare è la conferma della quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei fatta eccezione per quelli della lista raccomandata dall'Ue per i quali la quarantena è ridotta a 5 giorni con la conferma della mini quarantena anche per la Gran Bretagna.

Variante Delta, prorogata stretta sugli ingressi in Italia: Speranza firma l'ordinanza

Ma anche la diffusione della pandemia nei diversi continenti a partire dall'Europa con la Spagna colorata quasi interamente rosso scuro come Olanda e Cipro mentre e rossa la maggior parte di Grecia e Francia oltre a Irlanda e Portogallo e parzialmente rossa la Danimarca secondo la nuova mappa pubblicata dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L'assenza di stranieri in vacanza in Italia pesa sull'ospitalità turistica nelle mete più gettonate che risentono notevolmente della loro mancanza anche perché i turisti dall'estero hanno tradizionalmente una elevata capacità di spesa.

Viaggi estero: Grecia, Malta, Spagna, Francia, Germania, Gb. Le regole, dal green pass al Plf

Ad essere colpite, come si legge su AdnKronos, sono state soprattutto le città d'arte che sono le storiche mete del turismo dall'estero. Rilevante è l'impatto dal punto di vista economico ed occupazionale sul sistema turistico nazionale per le mancate spese di alloggio, trasporti, divertimenti, shopping e alimentazione. Il cibo è la voce più rilevante del budget dei turisti stranieri con oltre 1/3 della spesa destinata all'alimentazione per ristoranti, agriturismi o souvenir. Le conseguenze si faranno sentire anche dal venir meno della leva positiva del turismo sulle esportazioni agroalimentari nazionali con i turisti che al ritorno in patria cercano sugli scaffali i prodotti gustati durante il viaggio.