Ryanair, la passeggera del volo minaccia denunce contro chi ha diffuso il video Video

Insulti, urla, capelli tirati a una sconosciuta: il video della passeggera del volo Ryanair partito dalla Spagna, da Ibiza, e diretto a Orio al Serio (Bergamo), è diventato virale in pochissimo tempo. E ora c'è una novità: la protagonista del filmato annuncia battaglia legale.

Volo Ryanair: cosa è successo

Per chi non avesse visto il video o letto della notizia, la donna si è rifiutata di indossare la mascherina iniziando ad offendere passeggeri e personale di volo: una escalation di grida condita con l'aggressione a una compagna di viaggio, calci e l'intero aereo in subbuglio. Perché quando le viene chiesto di indossare la mascherina inizia a gridare, offendere, tirare calci, alzare le mani e sputare. Dal filmato si vede come i passeggeri abbiano provato prima a calmarla ma poi si siano lasciati andare anche loro ad offese. Qualcuno ha filmato l'intera scena, convididendola online. E da qui nascono le rimostranze della protagonista del filmato, che comunque è stata denunciata.

La passeggera minaccia denunce

La donna infatti ha minacciato di denunciare chi ha condiviso sui social i video con l’intera sequenza. «Le persone che hanno creato gruppi, hanno sponsorizzato o inviato ad altre persone il mio video sul volo da Ibiza a Bergamo avranno conseguenze legali perché sta già indagando la Polizia postale, saranno citate in giudizio, avranno conseguenze belle toste perché comunque non è una cosa regolare», ha affermato.