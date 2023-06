Vaticano, un uomo si denuda sull'altare di San Pietro: protesta contro la guerra in Ucraina

Città del Vaticano – Nel tardo pomeriggio, poco prima della chiusura ai turisti nella basilica di San Pietro, un uomo con un balzo fulmineo è riuscito a salire sull'altare maggiore, proprio sotto il Baldacchino di Bernini, denudandosi completamente.

Uomo nudo sull'altare della basilica di San Pietro

La scena è stata ripresa da un telefonino sotto gli occhi esterrefatti di un gruppo di fedeli e diffusa sul canale Telegram "Welcome to Favelas".

Naturalmente sono intervenuti subito i Sanpietrini di turno in quel momento presenti assieme ad alcuni gendarmi che hanno costretto l'uomo a rivestirsi portandolo in gendarmeria per essere interrogato e identificato.

I motivi del gesto dissacratorio sembrerebbero legati alla guerra in Ucraina, visto che l'uomo ha detto di soffrire per i bambini che muoiono sotto le bombe russe. Da quello che il Messaggero ha appreso l'autore di questo gesto assurdo soffrirebbe di forti crisi depressive, tanto che continuava a infliggersi micro ferite con le unghie.

Non è la prima volta che in basilica succedono cose del genere. Fece, infatti, il giro del mondo l'immagine di uno squilibrato che nel 2016 si aggirava tra i turisti con uno zainetto sulle spalle, completamente nudo. Anche in quell'occasione fu bloccato e trasferito in Gendarmeria. Risultò essere un senza fissa dimora con problemi mentali e fu ricoverato nel reparto di psichiatria all'ospedale Santo Spirito.