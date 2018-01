© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due uomini sorpresi a fare sesso in auto: 5mila euro di multa a testa.Venerdì sera i carabinieri hanno colto sul fatto due uomini, praticamente nudi, che stavano spassandosela all’interno di un’auto.In quel posto, senza vie di fuga laterali, era difficile sottrarsi al controllo dei militari, e quindi la cosa migliore da fare è sembrata ai due “concupiscenti” ammettere i fatti cercando di giustificarli, cosa che probabilmente gli ha fatto meritare la pena pecuniaria minima.Che per atti osceni in luogo pubblico è 5mila euro, a testa. Il fatto è accaduto a di Porto Recanati.