Piatti e bicchieri di plastica, catena di supermercati li taglia dal giugno: svolta ambientalista

Addio a piatti "usa e getta". L'ha annunciato la scelta ambientalista segnando di fatto una svolta per i supermercati. «Dal 1° giugno non vendiamo più i prodotti in plastica... Siamo i primi delle grandi catene di supermercati a farlo su tutta la rete», scrivono. Niente più party o picnic sbrigativi. La decisione cambierà le abitudini dei consumatori o almeno di una parte abbastanza grossa di essi.L'Unicoop, infatti, conta 1: «Significa 80 milioni di piatti di plastica in meno, 90 milioni di bicchieri, 50 milioni di posate. Cioè 220 milioni di pezzi l'anno pari a 1.500 tonnellate di plastica che non si immette nell'ambiente», spiegano i due presidenti di Unicoop«La scelta di togliere dagli scaffali i prodotti monouso di plastica è strategica per la cooperativa che in questo modo sceglie di stare dalla parte dell'ambiente - spiega a Repubblica, a capo di una cooperativa che conta su un milione di soci - Il nostro impegno su questi temi è storico e va oltre la logica dell'utile. L'obiettivo è quello di modificare i comportamenti dei consumatori». Una direttiva europea, che entrerà in vigore nel 2021, andrà in quella direzione, ma nel frattempo la scelta è apprezzabile per il coraggio.