Covid, morto Francesco Samengo presidente Unicef Italia

Unicef Italia in lutto per la scomparsa a 81 anni del suo presidente Francesco Samengo a causa del Covid-19. «Con profonda tristezza l'Unicef Italia - si legge in una nota - saluta l'amato Presidente Francesco Samengo che si è spento ieri sera a Roma dopo una dura battaglia contro il virus Covid-19. È stato per tutti una guida sicura, un esempio di abnegazione e instancabile costanza, uno sprone a dare sempre il meglio di noi nel perseguire la causa dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo».

Era ricoverato all'ospedale Spallanzani. «In prima linea nella difesa dei diritti dei bambini e dei giovani in Italia e nel mondo, Francesco Samengo si è sempre distinto per l'enorme sensibilità e la ferma convinzione che realizzare un mondo migliore significhi innanzitutto prendersi cura dei più vulnerabili e indifesi, in particolare i bambini, senza lasciare indietro nessuno. Nei due anni del suo incarico ha guidato l'organizzazione con grande impegno, passione e un'incessante dedizione», scrive l'Unicef.

