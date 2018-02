"Giocano a perdere", scandalo alle finali Under 18 di basket. La Fip: "Inaccettabile". Petrucci attiva la procura federale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per evitare una trasferta troppo lunga. L'episodio andato in scena ieri sera in Puglia, precisamente al PalaWojtyla di Martina Franca, è quanto meno singolare. È sport? I protagonisti non sono degli esperti marpioni della categoria, o ex campioni in decadenza che lo fanno per denaro, o peggio sportivi legati al business delIn campo c'erano la squadra di casa, il(maglia arancione), e gli ospiti(maglia bianca), per la finale del campionato: con il primo posto nel girone ormai appannaggio del Cus Bari, ci si giocava la seconda e la terza piazza. E il secondo posto, stando a quanto si vede nelle immagini - pubblicate dalla pagina Facebook della società, e che hanno fatto il giro del web in poche ore - non piaceva proprio a nessuno.Il motivo? Il campionato Under 18 prevede infatti una, da giocare fuori dalla propria regione: prima e terza classificata del girone pugliese vanno in Campania ad affrontare squadre campane e laziali, mentre la seconda va in Toscana contro toscane, una marchigiana (o umbra) e altre campane. Chi scendeva sul parquet ieri, in poche parole, poteva scegliere: giocare in Campania o andare in Toscana? E l'atteggiamento in campo, dalle immagini, lascia poco spazio ai dubbi: meglio la Campania, più vicina alla Puglia e con costi più contenuti.Il videodi appassionati di pallacanestro, con centinaia di commenti indignati: c'è chi si augura la radiazione di entrambe le società, chi si arrabbia perché tra i protagonisti dello scempio ci sono ragazzini appena 17enni, e chi quasi non crede a ciò che vede. Ragazzi che vanno ad appoggiare il pallone nel proprio canestro, o sbagliano apposta passaggi semplici, e così via.Il presidente della Fip (Federazione italiana pallacanestro), Gianni Petrucci, ha attivato la Procura federale per verificare eventuali violazioni regolamentari accadute nella partita di ieri. C'è un video diffuso sui social network, diventato virale, che è all'esame della procura federale. «È umiliante per i ragazzi, lasciamo stare - commenta chi lo ha girato - le società». Ed ancora: «Prima un giocatore ha anche tirato un calcio al pallone, spingendo l'arbitro a interrompere la gara».«Fatti inaccettabili per qualsiasi competizione sportiva, ancor più gravi perché avvenuti in un campionato giovanile. Siamo mortificati e sconcertati. Ma anche decisi a salvaguardare l'impegno dell'intero movimento pugliese». Così la presidente Fip Puglia,. La vincente della Final Four avrebbe partecipato al girone interzona con due squadre toscane, una umbro-marchigiana e due campane, la perdente, invece, al raggruppamento con due avversarie laziali, due campane ed una pugliese, prima classificata nella stagione regolare. Ma «alla prova del campo, le due squadre - osserva la nota della Fip pugliese - hanno offerto uno spettacolo decisamente lontano da ciò che ci si sarebbe aspettato da una finale o anche solo da una comune partita fra sportivi, come documentato dai video diffusi sul web. Occorrerà fare piena luce - aggiunge la presidente Gonnella - su quanto avvenuto al PalaWoityla di Martina Franca. In partita si può vincere e si può perdere, ma sempre puntando al massimo risultato sportivo possibile. Se ciò non accade, si manca di rispetto a se stessi ed allo sport che si pratica e si ama. L'etica sportiva viene prima di tutto».