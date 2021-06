Un fiordaliso contro la Sla: lanciata la raccolta fondi. Lunedì eventi in tutto il Paese

Un fiordaliso contro la Sla. Aperta la raccolta fondi Aisla con eventi in tutto il Paese. Un fiordaliso ricorda la lotta alla Sclerosi laterale amiotrofica. Per il solstizio d'estate di lunedì 21 giugno il fiore azzurro è il simbolo della Giornata mondiale sulla Sla. In Italia l'iniziativa è promossa dall'associazione Associazione Italiana Sclerosi Lateriale Amiotrofica (Aisla), che ha contribuito a organizzare una serie di eventi in tutta la penisola. Il motto della giornata #Alsmndwithoutborders riassume il concetto che la malattia non può rappresentare una barriera. «Per ricordarci che solo la paura può renderci prigionieri e che la malattia non può fermare la nostra speranza - dichiara Fulvia Massimelli, presidente nazionale di Aisla - seppur nel pieno rispetto delle regole di distanziamento vogliamo continuare ad essere al fianco della nostra comunità. Lo faremo attraverso una lunga maratona d'iniziative - in presenza e virtuali - che coinvolgeranno l'intero Paese per tutta la settimana». Aisla ha lanciato una raccolta fondi su Facebook per sostenere la possibilità di vivere l'estate al meglio anche per chi convive con la malattia.

Sla, la maratona sostiene la ricerca

