Lavorava per un euro all'ora, denunciati due imprenditori

Hanno approfittato dell'estrema povertà di un uomo di 36 anni. Lo hanno pagato 1 euro all'ora per la fatica del suo lavoro, illudendolo con false promesse. Due imprenditori italiani della provincia dititolari di una ditta di produzione di alimenti senza glutine, dovranno ora rispondere delle ipotesi di reato di «sfruttamento del lavoro» e «impiego di manodopera clandestina».Grazie all'indagine del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Forlì, si è ricostruita la storia del magrebino. Quest'ultimo, fra aprile e agosto 2017, aveva lavorato senza contratto per oltre 11 ore al giorno, senza mai riposi settimanali o ferie. Come pagamento aveva ricevuto appena duemila euro, rispetto agli oltre 13mila maturati. Un euro all'ora, a fronte dei sette previsti dal contratto nazionale.