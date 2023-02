«Un’offensiva di palloni-spia cinesi nei cieli americani proprio adesso non è molto credibile, anzi è alquanto inverosimile. Probabile che il fenomeno non sia di oggi o ieri, ma che venga utilizzato ora per finalità diverse dalla difesa e sicurezza. Sono gli Stati Uniti a dover spiegare quello che stanno facendo, cosa non dicono o cosa vogliono lasciar credere…». È perplesso l’ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica e consigliere di tre premier, il generale Leonardo Tricarico, presidente della fondazione Icsa. «Di solito questi palloni servono ad acquisire emissioni elettromagnetiche e dati non altrimenti rilevabili».

Ufo, parla il generale Tricarico



Ma cosa ci stavano a fare sugli Stati Uniti?

«Dipende dai sensori che avevano a bordo e che gli americani dovrebbero avere recuperato. Si tratta di oggetti volanti senza pilota, spesso abbatterli causa più danni di quanti non ne provochino rilevando i segnali. Davanti a un’invasione dello spazio aereo si protesta, l’abbattimento è un’opzione in seconda battuta: la scelta di non risolvere la questione per via diplomatica è un comportamento che invece di attenuare le tensioni le accentua, verso un Paese come la Cina che potrebbe rivestire un ruolo centrale nell’avvio di un negoziato, o una tregua, in Ucraina».



Gli oggetti volanti c’erano anche ai tempi di Trump e non erano stati intercettati?

«No. Questi oggetti hanno una superficie riflettente, per quanto la forma circolare agevoli il camuffamento: non è credibile che prima non fossero intercettati. E non essendo guidati, vanno dove li porta il vento. Sostenere che si trovassero apposta su obiettivi strategici Usa è un azzardo degli americani, che va dimostrato».



Uno degli oggetti abbattuti era sul Canada…

«Stiamo vivendo un momento in cui c’è un mainstream scritto non dai Paesi europei, tanto meno dal Canada, ma a cui tutti poi incredibilmente si associano».



Vuole dire che non sono palloni-spia?

«I palloni, fondamentalmente, vengono usati per prospezioni scientifiche e meteorologiche: acquisire dati negli strati alti dell’atmosfera, e elaborarli. C’è anche questo ulteriore impiego della raccolta informazioni, ma non riesco a mettere a fuoco quale razza di attività di acquisizione dati facesse capo a queste sonde e quale fosse il pericolo reale per il Paese osservato. Siamo abituati ormai a vedere atti non distensivi fra Stati che dovrebbero promuovere il processo di pace. Gli americani non fanno la stessa cosa dei cinesi? Spiare è un dovere, non un diritto… Certo, nel rispetto delle leggi internazionali».



Non c’è violazione dello spazio aereo?

«Sì, ma con un pallone che va dove tirano le correnti, senza guida, chi l’ha lanciato potrebbe dire che non prevedeva che finisse sull’America».



Il pallone però acquisisce dati…

«Ma non sappiamo di che genere. Non abbiamo gli strumenti per stabilire la gravità dei fatti. Se la captazione riguarda emissioni elettromagnetiche di sistemi che attengono alla sicurezza dello Stato, la violazione c’è, ma va provato. Se invece i fini sono scientifici, la violazione è “innocente”. Mi chiedo: il fenomeno è nato oggi o preesisteva ed è stato tollerato perché non c’era la necessità di presentare il conto a qualcuno?».



Anche i cinesi ne hanno avvistati, sulla Cina…

«Per adesso è propaganda, rappresaglie verbali relative a comportamenti di cui ci sfuggono i contorni: esagerazione o creazione di episodi ad hoc, in giro per il mondo».



In Italia si è mai imbattuto in palloni-spia?

«Nella mia esperienza no, ma c’è ormai un’interconnessione allargata dei dati e la tecnologia adatta, non sarà un problema capire se anche i nostri spazi aerei possano essere interessati. Personalmente mi risulta che questi palloni sonda ci siano, ma che siano lanciati e operino per finalità diverse da quelle che oggi gli Usa vogliono denunciare».