Papa Francesco e il dilemma dell'Ucraina, appello alla pace ma non condanna né la Russia né la Nato

Città del Vaticano- Nuovo appello del Papa per l'Ucraina. All'Angelus ha rivolto parole preoccupate per l'evolversi della situazione al confine con la Russia dove sono schierate le truppe pronte ad invadere. «Sono preoccupanti le notizie che arrivano dall'Ucraina, affido all'intercessione della vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici affinché sia fatto ogni sforzo per la pace. Preghiamo in silenzio» ha detto mentre era affacciato su piazza san Pietro.

L'Ucraina anche per Papa Francesco - sotto un profilo ecumenico - resta un terreno minato poichè da entrambe le Chiese ortodosse, quella ortodossa russa e quella ortodossa legata al patriarcato di Costantinopoli (reduce di recente ad uno scisma e divenuta autocefala), gli è stato richiesto un maggiore interessamento, una presa di posizione. Nel frattempo l'arcivescovo Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, nelle ultime settimane, ha fatto appello al Papa perchè possa visitare il paese al più presto. «La gente dice che se il Papa viene in Ucraina, la guerra è destinata a cessare». Per il momento il viaggio del Papa a Kiev sembra assai lontano, proprio per non compromettere gli equilibri interni.

In queste settimane Francesco ha denunciato più volte la follia della guerra, l'aumento degli armamenti, ha rivolto fortissime parole di pace, ma non ha mai fatto una condanna esplicita nè alla Russia che vorrebbe invadere la zona ucraina russofona, nè alla Nato che cerca di sbilanciare gli equilibri in Europa. Nel frattempo monsignor Shevchuk ha denunciato una guerra di aggressione economica, di accumulo militare e di incessante disinformazione e propaganda da parte dei russi.