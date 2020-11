Violano la zona rossa per un drink in casa tra amici: tre multe da 400 euro

Il loro passo incerto ha insospettito subito la Polizia e in tre, tutti di Sulmona, hanno confessato di essere stati a casa di un amico per una bevuta. Per i tre, di 48, 46 e 30 anni, è scattata la sanzione amministrativa ieri sera nel primo giorno di zona rossa.

I controlli a tappeto delle forze dell'ordine per il rispetto delle vigenti misure precauzionali hanno portato quindi ad irrogare le prime sanzioni. I tre sono stati individuati dalle pattuglie del Commissariato di Polizia di Sulmona, incaricate dal Questore dell'Aquila per il monitoraggio del territorio nel rispetto della normativa anti-Covid. Erano circa le 22,30 quando i tre amici sono stati fermati dagli agenti di Polizia lungo via Pescara. Sono stati quindi sanzionati amministrativamente ai sensi dell'art.4 dl19/20. IL drink tra amici costerà 400 euro ciascuno.

