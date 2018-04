Tutor copiato da Autostrade: i giudici ordinano di rimuoverlo e non usarlo Ma il sistema resterà attivo sulla rete

AUTOSTRADE FA IL PUNTO: IL TUTOR RIMARRÀ ATTIVO NONOSTANTE LA SENTENZA

Il Tutor non verrà rimosso dalla rete di Autostrade per l’Italia, ma sarà immediatamente sostituito con un nuovo sistema diverso da quello attuale. Questa la replica immediata di Autostrade dopo la sentenza che, comunicano dalla società, sarà impugnata presso la Corte di Cassazione da Autostrade per l’Italia, le cui ragioni sono state riconosciute fondate da 4 precedenti sentenze di merito in tutti i gradi di giudizio.



LA SOCIETÀ HA DECISO: PAGHERÀ LA MULTA FINO ALLA SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI

Tuttavia, per evitare che vengano annullati i benefici del Tutor che ha ridotto del 70% il numero di morti sulla rete autostradale, Autostrade per l’Italia si farà carico della sanzione pecuniaria prevista per mantenere attivo il sistema attuale fino alla sostituzione integrale degli apparati con altro sistema di rilevazione della velocità media, che avverrà entro tre settimane. La decisione della Corte d’Appello di Roma riconosce che non c’è stato alcun arricchimento da parte di Autostrade per l’Italia, non avendo la concessionaria ottenuto alcun vantaggio economico dall’utilizzo del sistema che ha come unico obiettivo quello di tutelare la sicurezza dei clienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laha deciso:perché costituiscono una «». E non solo, Autostrade non potrà fabbricare né commercializzare o utilizzare il sistema e, per ogni giorno di ritardo sulla rimozione degli apparecchi, dovrà pagare 500 euro all'azienda che ha brevettato il sistema. La sentenza può avere conseguenze enormi per la società che, come alternativa, ha solo quella di acquistare il brevetto.Per capire come si sia arrivati a questo punto occorre andare alle origini del contenzioso, indientro negli anni, con un nodo nevralgico nel 2015: quando la Cassazione stabilì, per l'appunto, che, e non di Autostrade. Da qui l'azione legale che ha portato alla clamorosa decisione di ieri. Già, perché l'azienda toscana e Autostrade in realtà si erano già conosciute negli anni '90: la Craft aveva presentato e proposto alla società il suo tutor, ma Autostrade sembrò non prenderlo in considerazione, salvo poi idearne uno proprio nel 2004 (Sicve), diverso per alcuni dati tecnici, almeno all'inizio, ma poi rimodellato su quello di Donnini.