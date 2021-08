Turismo, sold out collegamenti via mare con Sicilia e Sardegna

Sono tutti sold out i collegamenti via mare per le isole dal porto di Civitavecchia. Sardegna e la Sicilia mete preferite e non più prenotabili fino a settembre. Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, lo annuncia all'Adnkronos.

«Il settore crocieristico risente ancora della mancanza dei passeggeri americani, dovuto alla pandemia, anche se siamo stati il primo porto al mondo a ripartire con le crociere da gennaio 2021 -spiega Musolino- grazie all'operatività e alla bolla di protezione dei passeggeri con tamponi prima della partenza e altri due in viaggio. Invece sono sold out tutti i collegamenti con la Sardegna e la Sicilia fino a settembre. Questo è un ottimo segnale della voglia degli italiani di tornare a viaggiare».

