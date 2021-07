Turismo, al via campagna "Not in Milan": Cracco testimonial

«Ci sono ottimi segnali per una buona ripartenza», ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando della ripresa del turismo in città, segnata da una nuova campagna di comunicazione: "Not in Milan", che ha l'obiettivo di sfatare alcuni stereotipi sulla città, che non è solo lavoro ma anche divertimento e lifestyle, e di proporla come la migliore destinazione europea per il primo viaggio di lavoro e non solo, post pandemia.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Il futuro dell'Italia passa dallo spazio: l'orizzonte... L'EVENTO A UDINE A Friuli Doc tornano gli austriaci e le Pro Loco: ecco la mappa dei... L'INFORMATIVA Grecia, allerta viaggi. Farnesina a 400 ragazzi: «Rischio...

A Friuli Doc tornano gli austriaci e le Pro Loco: ecco la mappa dei chioschi e dove mangiare

Questo anche in vista degli appuntamenti che attendono la città a settembre come ad esempio il tanto atteso Salone del Mobile o la settimana della moda. La campagna, presentata a Palazzo Marino sede del Comune, punta a catturare i turisti stranieri, che sono i benvenuti in città «magari con un bel green pass sarebbe meglio - ha detto il sindaco, Giuseppe Sala -. Noi cerchiamo di anticipare i tempi perché, anche se Milano è molto conosciuta nel mondo, rinfrescare il ricordo e la qualità della città non è male. Lo spot mira a mettere insieme le qualità della città, città di lavoro e divertimento, smontando un pò di stereotipi». Il video della campagna ha alcuni ambasciatori d'eccezione: come Margherita Maccapani Missoni, designer, Rossana Orlandi, nota gallerista, lo chef Carlo Cracco e Alberto Dalmasso, Ceo e fondatore di Satispay. Lo spot verrà diffuso ad esempio in Francia e Germania a partire dalla prossima settimana.

Grecia, allerta viaggi. Farnesina a 400 ragazzi: «Rischio sanitario, fate assicurazione privata»

«In questi giorni a Milano si sta muovendo un po' di turismo, sento che ci sono in giro parecchi americani e spagnoli, ho letto che siamo la seconda città in Italia come accoglienza di turisti in questa fase critica - ha aggiunto Sala - , non va tutto bene ma ci sono ottimi segnali per una buona ripartenza». A Milano, più che in ogni altra città, business e lifestyle vanno di pari passo, è questo il messaggio della campagna promossa da Milano&Partners e YesMilano.