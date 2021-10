Turismo, il Terme di Sirmione vince agli Haute Grandeur Global Spa Awards

Altro premio gold per il Grand Hotel di Sirmione. A poche settimane dal prestigioso doppio riconoscimento agli Haute Grandeur Global Spa Awards, Terme di Sirmione viene insignita di altri premi. Il Grand Hotel Terme, il cinque stelle dell'azienda termale, ha vinto il titolo di miglior Luxury Hot Spring Hotel al mondo agli World Luxury Hotel Awards (nel 2020 era stato premiato come miglior hotel del Continente europeo), mentre la Thermal Medical Spa del Grand Hotel Terme ha confermato di essere la miglior Luxury Medical Spa in Europa agli World Luxury Spa Awards, premio già ricevuto nel 2020.

Turismo, la sostenibilità come lusso negli alberghi: ecco l'obiettivo dell'evento Hotellerie in scena l'8 a Milano

Un'altra conferma sulla scelta elettiva dell'hotel, caratterizzata da un percorso integrato di benessere e salute fondato sulla prevenzione e sul mantenimento a lungo termine dei benefici dell'acqua termale sulfurea salsobromoiodica. Sul valore di acqua e fango termali, Terme di Sirmione prosegue costantemente ad investire e innovare, supportata dalle evidenze scientifiche sul loro utilizzo e dal know how di un'azienda che rappresenta un'eccellenza italiana del settore termale.