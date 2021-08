Turismo, quello gay in Italia vale 2,7 mld: il 10 agosto a Milano la Giornata Mondiale

I “viaggi arcobaleno” valgono tantissimo e vanno tutelati. Il turismo Gay e Lesbian è una realtà mondiale che interessa anche l'Italia dove genera un fatturato annuo di 2,7 miliardi di euro. A illustrare l'entità di questo business è Alessio Virgili, ambasciatore italiano Iglta e presidente di Aitgl Associazione Italiana Turismo Gay & Lesbian, in vista della celebrazione il 10 agosto della Giornata Mondiale del Turismo Gay, istituita nei Paesi dell'America Latina, e adottata ormai da tutti a livello internazionale. A Milano nel 2022 si svolgerà la Convention Iglta (International Gay Lesbian Travel Association). L'Italia arriva a questo appuntamento dotata per la prima volta del Protocollo Diversity & Inclusion siglato da Enit Agenzia Nazionale Turismo, Aitgl Associazione Italiana Turismo Gay & Lesbian e il Gruppo Sonders&Beach. Un percorso avviato in vista della conquista, per l'Italia, della Convention Iglta (International Gay Lesbian Travel Association) 2022 di Milano. «Il turismo LGTBQ+ genera in Italia 2,7 miliardi di euro di fatturato - afferma il presidente Aitgl, e ambasciatore italiano Iglta, Alessio Virgili - da molti anni siamo impegnati per agevolare la crescita di questo mercato e sono orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo grazie al sostegno di molte istituzioni e imprese».

Cinema, MiX il Festival Internazionale Lgbtq+ e cultura queer: dal 16 settembre a Milano

Il turismo LGBTQ+ in Italia si avvia quindi verso una nuova era. In tutto il mondo le sedi Enit contribuiscono a ricerche di settore con il Comitato Scientifico Aitgl, cui partecipano i massimi esponenti dell'industria turistica italiana e delle Istituzioni. Il nuovo protocollo vede l'Italia, al pari di grandi mete internazionali, adottare politiche di Diversity Management per prepararsi all'importante appuntamento del 2022. «La Convention Iglta accenderà un faro sull'Italia, che già vive un momento molto positivo - continua il presidente Virgili - e l'impatto economico che può generare questo sentiment rappresenterà sicuramente una ulteriore crescita per il nostro Paese, producendo 2 milioni di dollari in soli servizi ancillari per Milano che ospita questo evento». Il turismo LGBTQ+ è un settore fortemente resiliente che sviluppa interessi altamente specifici, di impulso al settore. I turisti LGBTQ+ che visitano l'Italia sono il 10% dei viaggiatori LGBTQ+ del mondo, e offrono enormi opportunità per le imprese che vogliono diversificare e investire in questo importante segmento che ci qualifica come Paese accogliente anche rispetto a tutti gli altri viaggiatori.