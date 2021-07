Vacanze, quasi il 50% delle famiglie con più figli non potrà partire

Tra le coppie senza figli, circa il 35% non può permettersi vacanze. In presenza di almeno un figlio minore, la quota sale al 37,1%. Ma sono in particolare le famiglie monogenitoriali a dover rinunciare più spesso a questa possibilità. Nel 2019, il 48,7% dei nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore ha dichiarato di non potersi permettere una settimana all'anno lontano da casa. Le famiglie monogenitoriali con figli minori rinunciano alle vacanze in quasi un caso su due. È quanto denuncia l'articolo di aggiornamento dell'Osservatorio sulla povertà educativa, promosso da Con i Bambini e Openpolis nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Case vacanza, effetto Covid: crescono prezzi affitti. Da Cortina a Capri ecco dove fare le ferie costa di più

«È tempo di vacanze - spiega Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini - Molti nostri connazionali sono arrabbiati per i limiti imposti dal green pass, in Italia le discoteche per il momento restano chiuse, in tanti hanno disdetto prenotazioni nelle isole greche, soprattutto i giovanissimi. È giusto, dopo un anno difficile come quello appena trascorso, ambire a vacanze appaganti. I media ci raccontano questo, in un confronto continuo tra favorevoli e contrari a questa aspirazione legittima. Mentre si discute di questi aspetti, però, nel nostro Paese ci sono ancora troppe famiglie con minori che non possono permettersi una vacanza. Bambini e ragazzi che già prima della pandemia, e in numero crescente dopo il covid, non hanno la possibilità di fare una vacanza. È una discriminazione che dovrebbe far arrabbiare tutti, ma soprattutto è una questione che dovrebbe essere portata alla conoscenza di tutti. Con il nostro Osservatorio proviamo a fare questo, promuovendo dati accessibili come data journalism. Attraverso i progetti, con le tante comunità educanti supportate nel Paese, proviamo a ridurre questo divario offrendo nuove opportunità. Ma c'è ancora tanto da fare per raggiungere anche un green pass contro la povertà educativa».