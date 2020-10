Tumori in aumento tra le donne, il più diagnosticato è al seno. Speranza: «Ma crescono guarigioni»

Diagnosi di tumore in aumento, ma soltanto tra le donne. Le statistiche del 2020 parlano in totale di 377.000 persone a cui è stata riscontrata la patologia, ma se gli uomini sono stabili con 195mila diagnosi accertate, addirittura mille in meno rispetto all'anno scorso, il discorso è diverso per le donne. Queste ultime nel 2019, erano 175mila, adesso si è, invece, registrato un preoccupante balzo in avanti di circa 7mila pazienti, portando il contatotore a 182mila casi confermati. È quanto emerge dal rapporto "I numeri del cancro in Italia 2020" presentato oggi dall'istituto superiore di sanità.

Nello specifico, il tumore più frequente nel 2020 è alla mammella, con 54.976 diagnosi e una percentuale del 14,6 sul totale. Seguono colon-retto (43.702), polmone (40.882) e prostata. Tra le donne aumentano le diagnosi di carcinoma del polmone (+3.4% annuo9), legato purtroppo al fumo. Dopo le brutte notizie, un aspetto positivo: aumentano i sopravvissuti a una diagnosi di tuomore, sono circa 3.6 milioni, il 37% in più rispetto a dieci anni fa.

Ultimo aggiornamento: 12:26

