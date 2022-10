Asportata massa tumorale di 10 chili al reparto di chirurgia oncologica di Pagani, a Salerno. L'operazione, brillante nella sua eccezionalità e risalente alla fine di settembre, è stata eseguita su di una ragazza di 28 anni. La giovane aveva dolori all'inguine e un sopraffiato. Da un'ecografia svolta in precedenza, era emersa la presenza di una cisti, sviluppata per mesi, poi diventata una massa da almeno dieci chili, per 50 centimetri di lungezza e 30 di larghezza, all'interno dell'addome.

Bere tè (troppo) caldo può provocare tumori, inserito nella lista delle sostanze cancerogene dell'Airc

La neoformazione occupava del tutto l'addome, schiacciando l'intestino e i vasi sanguigni principali, causando alla paziente problemi nella respirazione e deambulazione per il grosso peso. L'intervento è stato eseguito dal professore Massimo Fabozzi e dalla sua equipe. La ragazza è stata poi dimessa dopo tre giorni, a seguito dell'intervento presso chirurgia oncologica perfettamente riuscito e durato circa due ore.