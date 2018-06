Allucinante. In viaggio su @ItaloTreno 9989 da Milano a Roma. Siamo bloccati da h 21.05 dentro una galleria nei pressi di Capena. Guasto definito "irreparabile". Anziani e bimbi con difficoltà a respirare. Sono state almeno aperte le porte di alcuni vagoni per far passare l'aria. — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) 13 giugno 2018

La luce in fondo al tunnel, lasciamo @ItaloTreno #9989 per salire su un nuovo treno pic.twitter.com/PMB0LuxT4h — Edo Colombo (@edocolombo) 13 giugno 2018





I tecnici hanno tentanto prima di rimorchiare il treno guasto verso la stazione più vicina ma senza successo. Poi, dopo quasi cinque ore di attesa, grazie anche all'intervento di Polizia e Protezione civile, i passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno.

Dopo 4 ore ci stanno evacuando a piedi. Ancora bloccati nella galleria. Nessun soccorso. In balia di un capotreno. @ItaloTreno non vi siete regolati. pic.twitter.com/C12kPMV9nt — Carlotta Demofonti (@c_demofonti) 13 giugno 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Odissea notturna per i passeggeri di un treno Italo proveniente da Milano e diretto a Napoli. Il convoglio (9989), a causa di un guasto, è rimasto bloccato per cinque ore al buio in una galleria alle porte di Roma.Lo stop al treno, avvenuto vicino a Capena in provincia di Roma, a una trentina di chilometri dalla stazione Termini, ha bloccato anche il convoglio che lo seguiva (un altro Italo, il 9951) che a sua volta ha accumulato circa 4 ore di ritardo.«Siamo bloccati da h 21.05 dentro una galleria nei pressi di Capena. Guasto definito "irreparabile". Anziani e bimbi con difficoltà a respirare. Sono state almeno aperte le porte di alcuni vagoni per far passare l'aria», ha scritto su Twitter la giornalista di Sky Lia Capizzi.Intorno alle 2 di notte il trasbordo dei passeggeri dal treno guasto è stato completato e il viaggio verso Roma è potuto riprendere su un altro treno.«Trasbordo completato, grazie a Polizia e Protezione Civile. Alle h 1.59 il (nuovo) @ItaloTreno riparte. Dopo 4 h e 55' lasciamo finalmente la galleria. Scatta spontaneo l'applauso della maggioranza», ha scritto ancora Lia Capizzi su Twitter.Ntv, l’azienda che gestisce i treni Italo, ha comunciato che rimborserà a tutti i viaggiatori rimasti bloccati il 100% di indennizzo. Inoltre, precsia la società, «come extra policy, causa disservizio subito, un voucher pari al 100% del biglietto acquistato». Italo sottolinea poi che «l’equipaggio in turno ieri sera si è costantemente rapportato con i nostri passeggeri per tenerli continuamente aggiornati e prestare loro massima assistenza».