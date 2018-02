Treno deragliato, domani la rimozione del “binario killer"

Inizieranno domani mattina con il taglio del binario

incriminato

, cioè la parte che comprende il cosiddetto

punto zero

, la staffa di legno e il giunto usurato, gli «accertamenti irripetibili» disposti dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente ferroviario avvenuto una settimana fa nel Milanese e che ha provocato tre morti e quasi cinquanta feriti. Investigatori e inquirenti nel corso di una riunione stamani hanno fissato per domattina alle 9, sul luogo dove è avvenuto il disastro ferroviario, il conferimento incarico ai loro consulenti da parte della Polfer, su delega dei pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti e dell'aggiunto Tiziana Siciliano. Poi, si partirà con il taglio di - indicativamente - 5-6 metri di binario con una attrezzatura particolare composta da una grossa sega circolare. Tra oggi pomeriggio e domani mattina presto verrà preparato il cantiere per fare entrare i mezzi necessari per le operazioni. Gli accertamenti sui vagoni, compreso il taglio di una carrozza, dovrebbero essere effettuati tra sabato e domenica.



Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio. Nel corso dell'incontro il ministro Delrio ha riferito sul recente disastro ferroviario di Pioltello e sono stati affrontati il tema della sicurezza dei viaggiatori e quello delle esigenze dei passeggeri pendolari. È quanto si legge in una nota del Quirinale.

