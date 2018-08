«Zingari scendete, avete rotto i c...» l'annuncio choc sul treno da Milano: dipendente Trenord ora rischia il licenziamento

«I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. Scendete perché avete rotto. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i c...». È il messaggio, lanciato da una voce femminile attraverso gli altoparlanti di bordo, che hanno sentito ieri i passeggeri del regionale '2653', che parte alle 12:20 da Milano per Cremona e Mantova.



Secondo La Provincia di Cremona, che riporta la notizia, sono stati numerosi i passeggeri a raccontare l'episodio sui social e a informare via mail l'azienda che gestisce i convogli, Trenord, la quale ha avviato un'inchiesta interna. «Il dispositivo da cui si lanciano quel tipo di avvisi - spiega in una nota - non è in cabina e, attraverso una manomissione, può essere accessibile anche ai passeggeri».

Ehi @Trenord_Press @TRENORD_miMN, capisco che il clima politico attuale vi faccia pensare di poter usare i vostri altoparlanti per dire qualsiasi cosa, ma sono quasi certo che certa roba non dovrebbe essere neanche pensata.

Sarebbe bello avere le vostre scuse, quantomeno. pic.twitter.com/x4VbrCSqeg — gasta (@gastanuke) 7 agosto 2018



È stata una dipendente di Trenord a diffondere attraverso l'altoparlante del treno il messaggio a sfondo razzista. Trenord ha concluso l'inchiesta avviata subito dopo la segnalazione di alcuni passeggeri. Individuata l'autrice, sono al vaglio i provvedimenti: la sanzione può arrivare al licenziamento. Trenord già ieri aveva giudicato grave e inqualificabile il messaggio a sfondo razzista diffuso dall'altoparlante di bordo sul treno delle 12,20 da Milano per Cremona. Stando agli accertamenti, valutata prima la possibilità apparsa subito remota e poi rivelatasi infondata di una manomissione del sistema, sentiti tutti gli operatori che erano sul convoglio, si è giunti a una dipendente dell'azienda che gestisce il servizio ferroviario regionale e che in quel momento era nel pieno delle sue funzioni.

Ciao, grazie per la segnalazione. Abbiamo risposto ieri: in immagine la nostra nota. pic.twitter.com/1GLxJKCe0k — Ufficio stampa (@Trenord_Press) 8 agosto 2018

