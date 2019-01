Treni, caos sulla Roma-Firenze: ritardi fino a 122 minuti per un guasto

Traffico rallentato sulla linea direttissima Roma- Firenze, per un guasto tecnico alla linea elettrica, registrato alle 18.40, le cui cause sono in corso di accertamento. Lo rende noto Rfi. Tra Firenze e Roma i treni percorrono itinerari alternativi e attualmente si registrano ritardi medi di 60 minuti, con punte fino a 100 minuti, per alcuni convogli a lunga percorrenza. Durante l'anormalità, ancora in corso, le persone in viaggio vengono assistite e costantemente informate (anche digitalmente con sms e mail) sull'evolversi della situazione e su eventuali provvedimenti di viaggio. Il Gruppo Fs Italiane si scusa con le persone in viaggio. È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi per risolvere, il prima possibile, il guasto tecnico.

