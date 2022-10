Roma-Napoli, treni in ritardo (fino a 100 minuti) per problema alla linea elettrica: caos nelle stazioni

Treni e ritardi - Per chi viaggia sulla tratta Roma - Napoli oggi sarà una giornata complicata. La circolazione è fortemente rallentata sulla linea AV Napoli-Roma dove, alle 7 di questa mattina, si è verificato un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni che ha reso indisponibile la linea provocando l'arresto di 4 convogli alta velocità.

Lo rende noto RFI (gruppo Ferrovie dello Stato), spiegando che i treni AV tra Napoli e Roma sono stati instradati via Cassino o via Formia con allungamento dei tempi di viaggio fino a 90/100 minuti. I rallentamenti si ripercuotono inevitabilmente sull'intera dorsale AV. Per i passeggeri dei treni coinvolti, precisa ancora RFI, è stata prevista l'assistenza in stazione, a bordo e il trasbordo per quelli rimasti fermi in linea. Sono sul posto i tecnici di RFI per verificare le cause e ripristinare la linea elettrica e riattivare la circolazione su entrambi i binari della linea AV.