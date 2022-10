Ferrovie, guasto su nodo Napoli: treni rallentati e disagi. Ritardi fino a 70 minuti

Treni in tilt. Forti rallentamenti del traffico ferroviario per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione a Napoli Centrale hanno provocato disagi tra i numerosi passeggeri in stazione, e malumori e nervosismo soprattutto tra i pendolari, i cui treni sono partiti con ritardi anche di 70 minuti.

Roma-Napoli, treni in ritardo (fino a 100 minuti) per problema alla linea elettrica: caos nelle stazioni

Tutto è cominciato poco prima delle 19. I rallentamenti hanno riguardato i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali: alcuni convogli sono stati fermati nelle stazioni di Napoli centrale, Napoli Afragola, Salerno o lungo la linea. La riparazione del guasto, su cui sono al lavoro i tecnici fin dal primo momento, sarebbe imminente.