Trenitalia, riprogrammazione e cancellazioni di alcuni collegamenti a causa dell'aumento dei contagi

Per chi prende un treno in queste ore: il consiglio è di informarsi prima di mettersi in viaggio. Anche sulla rete ferroviaria sta subendo gli inevitabili riflessi dell'innalzamento dei contagi e delle relative quarantene. In queste ore infatti si sta registrando una riduzione del numero del personale a disposizione, o perché colpito dal virus o perché in isolamento cautelare.

APPROFONDIMENTI NUOVO DECRETO Nuovo decreto, super green pass per bus e treni: ma è stallo... FINANZA FS Italiane, realizzate operazioni di cessione pro soluto con... ECONOMIA Trenitalia, De Filippis: "Rinnovo della flotta regionale del Lazio... ECONOMIA Trenitalia, un nuovo treno Rock sui binari del Lazio

Trenitalia ha messo in atto una riorganizzazione temporanea dei collegamenti sia regionali sia Frecce, con cancellazioni pianificate, contenute il più possibile nei numeri e mirate alle fasce orarie di minore affluenza, mentre restano regolari al momento Intercity Giorno e Notte.

I passeggeri delle Frecce che hanno prenotato in questi giorni vengono informati dei cambiamenti via sms e mail o dal personale di assistenza presente nelle stazioni.