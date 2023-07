Tornado a Milano, vento a 200 km/h a Bergamo e grandinate nel Mantovano. Verona, grave persona colpita da un fulmine

Un weekend a due velocità. Il caldo record al Centro-Sud continuerà a rendere le giornale afose con temperature oltre i 40°C specialmente su Sicilia e Sardegna. Al Nord invece temporali anche intensi: questi contrasti generano le premesse per la formazione di nubi a forte sviluppo verticale capaci di dar luogo a manifestazioni temporalesche anche violente. Paura per il maltempo in Lombardia: tornado a Cernusco, vento a 200 km orari a Bergamo.