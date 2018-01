Torna in tribunale la praticante cacciata per il velo: «Sconvolta, ma ho ricevuto tanta solidarietà»

L'avvocato praticante Asmae Belfakir, dopo l'allontanamento di ieri da un'aula del Tar di Bologna a causa del velo, è tornata questa mattina in Tribunale per partecipare a un'udienza che si è tenuta nella sezione civile. Stamattina è andato tutto bene e nessuno le ha chiesto di togliere il velo rosa che portava. «Ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà» ha spiegato e ha ribadito riferita all'episodio di ieri: «Ci sono rimasta molto male, ho partecipato a tante udienze ma non mi era mai successo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA