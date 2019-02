Anarchici assaltano e sfasciano pullman a Torino, 12 fermi

Un gruppo di black bloc ha assaltato un pullman di linea a Torino, terrorizzando l'autista e i passeggeri. Saliti a bordo, i manifestanti hanno vandalizzato il bus e lanciato sostanze lacrimogene. «Non ho mai visto niente di simile - racconta l'autista - sono saliti incappucciati sfasciando tutto. Tremo ancora adesso».

Hanno risposto con il lancio di lacrimogeni e mettendo in funzione gli idranti le forze dell'ordine in assetto anti sommossa al tentativo degli antagonisti di sfondare il cordone: sempre più tesa la situazione a Torino dove il centro città è stato messo a ferro e fuoco dai militanti dei centri sociali in corteo per protestare contro lo sgombero dell'Asilo occupato. Tra gli anarchici molti si coprono il volto con cappucci neri.

Dodici fermi. Dodici manifestanti sono stati fermati dalla Polizia per lo scontro al corteo degli anarchici che ha sconvolto una zona vicino al centro storico di Torino. La situazione continua a restare tesa dopo quasi due ore di scontri e lancio di bottiglie, cestini dei rifiuti, tegole, petardi da parte di manifestanti incappucciati e che indossavano caschi. Con i cassonetti rovesciati i manifestanti hanno creato sbarramenti nelle strade cittadine. Panico tra i passanti e i residenti.

Salvini: galera. «Galera per questi infami. Ridotti quasi a zero gli sbarchi adesso si chiudono i centri sociali frequentati dai criminali». Lo dice il ministro dell'interno Matteo Salvini tornando a commentare gli scontri a Torino dopo l'assalto di alcune persone incappucciate ad un autobus di linea.

