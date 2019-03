Tony Colombo, dopo le nozze trash multa di 32mila euro. E il video spopola su youtube

Lo rende noto il Comune di Napoli dopo le polemiche sorte per la fastosa cerimonia e lo svolgimento di un concerto del cantante, alla vigilia del matrimonio, in piazza Plebiscito. Gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia della Polizia Municipale hanno inflitto a Capuozzo una multa di duemila euro per «mancanza di licenza di esercizio per il pubblico spettacolo» e per la mancanza del nulla osta per l'impatto acustico.



Il palco allestito per il concerto di Tony Colombo - secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale - aveva inoltre comportato l'occupazione abusiva di 36 metri quadri di suolo pubblico, motivo per il quale al cantante è stata inflitta una multa di 173 euro, oltre all'obbligo del pagamento della Cosap (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) per 30mila euro.





Sanzionato anche il conducente della carrozza con cavalli e giocolieri che ha trasportato gli sposi al Corso Secondigliano. Il cocchiere è stato multato per intralcio alla circolazione stradale, mancanza del contrassegno identificativo, e del segnale posteriore di veicolo a trazione animale.



Il flash mob in piazza del Plebiscito, per cui era stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione al Comune di Napoli, è in realtà un'operazione commerciale collegata al matrimonio in quanto il cantante, che è anche produttore in questo business milionario, ha girato e presentato in anteprima mondiale il nuovo singolo intitolato «Ti amo amore mio». Il video è stato caricato su







L'ira del sindaco De Magistris. «Condivido l'indignazione perché è passata l'immagine che quella sia Napoli». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando della nozze di ieri tra il cantante neomelodico Tony Colombo e la vedova di un boss. «Da napoletano doc e da sindaco tengo a sottolineare come quella immagine non è rappresentativa della città». Comunque, «le opposizioni arrivano in ritardo. Su questa vicenda abbiamo agito con massimo rigore e rispetto di ogni regola. L'assessore Clemente e la polizia municipale hanno operato con encomiabile tempestività». Così de Magistris, ha replicato alle accuse delle forze di opposizione.

