Napoli in tilt per il matrimonio trash.

Una festa nella piazza principale di Napoli, con tanto di palco, palloncini, musica quasi come se fosse Capodanno. E poi il corteo nuziale: una carrozza bianca trainata da cavalli, trampolieri, signore con look da belle epoque. E poi ancora la cerimonia in uno dei luoghi simbolo della città, come il Maschio Angioino, con tanto di trombettieri al seguito.









Poi avverte: «Contesteremo ai responsabili ed all'organizzazione tutte le violazioni di legge e le sanzioni relative, perché non passi il concetto che chiunque può fare il proprio comodo a Napoli infischiandosene delle regole, delle leggi e delle norme». «Ci era stato solo comunicato un flash mob in piazza del Plebiscito - spiega l'assessore - tale comunicazione era stata inviata dagli organizzatori anche agli altri uffici preposti, invece dalle immagini che abbiamo acquisito nella piazza si è svolto un mini concerto con installazione di un box, un palco, luci, musica, band. È un fatto grave ed ovviamente non autorizzato, le immagini sono eloquenti, addirittura sono affluiti nei pressi di piazza del Plebiscito auto, furgoni e una limousine».

